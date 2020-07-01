Беляев: Гика доказал свой уровень. Это профессионал с высоким общим уровнем мастерства

Спортивный директор «Трактора» Роман Беляев прокомментировал согласование нового трёхлетнего контракта с нападающим Томашем Гикой.

«Мы оценили вклад Томаша Гики в игру «Трактора» в прошлом сезоне и довольны, что нам удалось договориться о новом контракте. Его продление – это ещё один шаг по сохранению наших лидеров и воплощению долгосрочных планов по построению команды.



Томаш является игроком ведущих звеньев, это профессионал с высоким общим уровнем мастерства. Его главные сильные стороны – скорость и бросок. В прошлом сезоне он доказал свой уровень, и несмотря на то, что из-за травмы ему не удалось провести все игры чемпионата, стал вторым снайпером и бомбардиром команды.

Также можно отметить тот факт, что Томаш – лучший в КХЛ по точности передач среди всех нападающих лиги. Это ещё раз подчеркивает его класс», — цитирует Беляева пресс-служба челябинского клуба.