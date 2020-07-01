«Трактор» согласовал новый контракт с Томашем Гикой. Соглашение рассчитано на три сезона
«Трактор» и чешский нападающий Томаш Гика согласовали новые условия контракта, который будет подписан после его возвращения в Челябинск, сообщается в официальном «твиттере» челябинского клуба. Контракт рассчитан на три года, до конца сезона-2022/2023.
В минувшем сезоне 27-летний форвард дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Чешский нападающий принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив 17 шайб и сделав 17 результативных передач при показателе полезности "+11" и 28 минутах штрафного времени. В среднем за матч Гика проводил на льду ровно 18 минут.
«Трактор» не сумел попасть в плей-офф, заработав 56 очков в 62 матчах и заняв предпоследнее место в Восточной конференции.
Вилл: Гика и Седлак сказали, что «Трактор» — один из лучших клубов в КХЛ
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