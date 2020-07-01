The Score поставил лакросс-гол Свечникова на второе место в списке лучших голов сезона

Портал The Score представил рейтинг лучших голов сезона регулярного чемпионата НХЛ.

Первое место в рейтинге заняла шайба капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в ворота «Торонто Мэйпл Лифз». Макдэвид эффектно обыграл голкипера соперника Моргана Райлли.

Второе место в рейтинге занял лакросс-гол российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова. Шедевр россиянина был в матче с «Виннипег Джетс». Свечников стал первым игроком в истории лиги, забившим подобным образом.

В 68 матчах регулярного чемпионата Свечников набрал 61 (24+37) очко. Портал Sportsnet назвал Свечникова самым быстро прогрессирующим игроком сезона.

Регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».



Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды, параллельно круговому турниру, проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам своих конференций, и далее розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.