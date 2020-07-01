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Кравцов присоединился к «Рейнджерс», пока он не может участвовать в групповых занятиях

Кравцов присоединился к «Рейнджерс», пока он не может участвовать в групповых занятиях
Хоккей / НХЛ 0

Российский форвард Виталий Кравцов присоединился к тренировкам «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает журналист Колин Стивенсон.

«Кравцов в «Рейнджерс». В соответствии с медицинским протоколом он не может тренироваться с другими парнями, пока занятия идут в маленьких группах. Георгиев также ожидает разрешения», — написал Стивенсон.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Сам Кравцов выражал недоумение в связи с критикой в свой адрес.

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