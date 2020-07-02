Канарейкин: руководство «Авангарда» не видит перспектив у Андригетто

Бывший тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин прокомментировал ситуацию с форвардом Свеном Андригетто, с которым команда продолжает переговоры по поводу контракта в связи с потолком зарплат в КХЛ.



«Понятно, что ожидания от Андригетто у клуба были другие. Временами швейцарец демонстрировал интересный хоккей, но всё это было фрагментарно, настоящим лидером он так и не стал. И совершенно не показал себя в проигранной серии плей-офф против «Салавата Юлаева». Дальше уже менеджерам клуба и тренерскому штабу решать, можно ли из этого игрока что-то выжать в следующем сезоне. Судя по тому, как команда старается расстаться с ним, руководство «Авангарда» не видит перспектив», — приводят слова Канарейкина «Известия».

Агент Андригетто: нет варианта, при котором Свен останется в «Авангарде»