Агент Андригетто: нет варианта, при котором Свен останется в «Авангарде»

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы форварда «Авангарда» Свена Андригетто, рассказал о дальнейшей судьбе своего клиента.
«Мы понимаем, что «Авангарду» с Андригетто не по пути, и ищем такие возможности, чтобы и нам было комфортно, и омской команде. Нет варианта, при котором Свен останется в «Авангарде». Большая вероятность, что он продолжит карьеру на родине. Для любого клуба из швейцарский лиги Андригетто станет серьёзным усилением, на него огромный спрос.
Сам Свен, конечно, хотел бы попробовать себя в КХЛ в другой команде и с другим тренером, но ситуация сейчас тяжёлая, в том числе и в финансовом плане», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.
Прочитать полное интервью с Алёшей Пилко можно на «Чемпионате».
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