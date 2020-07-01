Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Агент Андригетто: нет варианта, при котором Свен останется в «Авангарде»

Агент Андригетто: нет варианта, при котором Свен останется в «Авангарде»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы форварда «Авангарда» Свена Андригетто, рассказал о дальнейшей судьбе своего клиента.

«Мы понимаем, что «Авангарду» с Андригетто не по пути, и ищем такие возможности, чтобы и нам было комфортно, и омской команде. Нет варианта, при котором Свен останется в «Авангарде». Большая вероятность, что он продолжит карьеру на родине. Для любого клуба из швейцарский лиги Андригетто станет серьёзным усилением, на него огромный спрос.

Сам Свен, конечно, хотел бы попробовать себя в КХЛ в другой команде и с другим тренером, но ситуация сейчас тяжёлая, в том числе и в финансовом плане», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Прочитать полное интервью с Алёшей Пилко можно на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020