«Авангард» назначил Финна директором по развитию молодёжного хоккея

«Авангард» объявил о назначении канадского специалиста Шон Финна директором по развитию молодёжного хоккея клуба.
«Я очень рад присоединиться к «Авангарду» в должности директора по развитию молодежного хоккея. Эта работа подразумевает курирование деятельности хоккейной Академии и МХЛ. Мы будем совершенствовать стратегию и процесс развития игроков для того, чтобы наша программа развития являлась самой успешной в России. Я впечатлён тем, насколько наше руководство стремится предоставить молодым игрокам наилучшую возможность изменить их жизнь, стать частью наследия клуба. В этом цели «Авангарда», самих игроков и их семей должны совпадать.
Я уверен, что мы способны выполнить поставленные перед нами задачи. У нас есть обязательства, инфраструктура мирового уровня, все необходимые ресурсы. Спортивный результат важен, но он не будет для нас самоцелью. Мы должны уделять должное внимание всему процессу хоккейного развития игроков. Успех в наших руках, измеряться он будет каждым выпускным годом, в зависимости от того, сколько выпускников нашей Академии заиграет на уровне КХЛ», — приводит слова Финна официальный сайт «Авангарда».
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