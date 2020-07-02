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Экс-форвард «Витязя» Кулагин подписал прямой контракт с санкт-петербургским «Динамо»

Экс-форвард «Витязя» Кулагин подписал прямой контракт с санкт-петербургским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Александр Кулагин подписал прямой контракт с санкт-петербургским «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба ВХЛ. Соглашение рассчитано на один сезон. Последние три сезона Кулагин играл за клуб, будучи командированным из «Витязя».

26-летний форвард – воспитанник московского хоккея, карьеру начинал в 2012 году в ярославском «Локо» в МХЛ. За «железнодорожников» он играл на протяжении четырёх сезонов, а в чемпионате-2015/2016 дебютировал в Высшей лиге в составе клуба-партнёра ярославцев ХК «Рязань». В следующем сезоне Александр оказался в «Молоте-Прикамье», откуда в 2017 году и перешёл в «Витязь».

С сезона-2017/2018 Кулагин выступал как за подмосковный клуб, так и за «Динамо» СПб, и внес значительный вклад в триумф бело-голубых, выиграв вместе с командой регулярный чемпионат ВХЛ и свой первый трофей – Кубок Петрова.

В общей сложности в КХЛ нападающий провёл 40 матчей и набрал 7 (3+4) очков, а в ВХЛ на его счету 169 матчей и и 95 (56+39) очков. В прошедшем чемпионате-2019/2020 Кулагин забросил 15 шайб и стал лучшим снайпером «Динамо» по итогам сезона.

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