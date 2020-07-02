Бусыгин: Панарин ещё не знает меня как хоккеиста. Но мы пересекались с ним в Коркино

17-летний защитник «Русских витязей» Ярослав Бусыгин, выбранный на импорт-драфте CHL командой «Брэндон», рассказал о своём намерении продолжить карьеру в Северной Америке.
«Выбор на драфте – большое событие в жизни любого спортсмена. Пусть даже речь пока идёт об импорт-драфте CHL. Но я уже думаю о новом сезоне. Скорее всего, я уеду в Америку, постараюсь там заиграть, и моя цель – быть как можно выше на драфте НХЛ. Сейчас как раз обговариваются все нюансы моего переезда.
Почему решил уезжать? Я разговаривал со многими агентами и специалистами, и мне все советовали посмотреть в сторону североамериканских лиг. Поэтому я принял такое решение. Меня не пугает неопределённость с хоккеем за океаном из-за пандемии коронавируса. Карантин, самоизоляция, все меры предосторожности – это всё вынужденная мера, и я думаю, что всё скоро пройдёт. Мне говорили, что 1 октября в CHL должен начаться новый сезон, как обычно.
С представителями «Брэндона» я пока не общался, но на следующей неделе мне предстоит разговор с генеральным менеджером и главным тренером команды. Кстати, последний русский игрок, выбранный «Брэндоном» на драфте, это Иван Проворов. Я ориентируюсь на его пример, и надеюсь, что в клубе видят во мне такой же потенциал.
Общаюсь ли я со своим земляком Артемием Панариным? (Бусыгин, как и Панарин, родом из Коркино, города в Челябинской области. – Прим. «Чемпионата».) Он меня ещё пока не знает толком как хоккеиста. Но мы пересекались с ним, когда он привозил в Коркино Кубок Гагарина в 2015 году», — сказал Бусыгин «Чемпионату».
- 2 июля 2020
-
20:26
-
19:53
-
19:25
-
19:00
-
18:46
-
17:53
-
17:42
-
16:40
-
16:11
-
16:00
-
15:33
-
15:10
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
14:09
-
14:00
-
13:55
-
13:12
-
13:00
-
12:49
-
12:20
-
11:46
-
11:05
-
10:40
-
10:19
-
09:55
-
09:34
-
09:15
-
08:26
-
07:33
-
06:26
-
06:00
-
03:39
-
02:31