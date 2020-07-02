Бусыгин: Панарин ещё не знает меня как хоккеиста. Но мы пересекались с ним в Коркино

17-летний защитник «Русских витязей» Ярослав Бусыгин, выбранный на импорт-драфте CHL командой «Брэндон», рассказал о своём намерении продолжить карьеру в Северной Америке.

«Выбор на драфте – большое событие в жизни любого спортсмена. Пусть даже речь пока идёт об импорт-драфте CHL. Но я уже думаю о новом сезоне. Скорее всего, я уеду в Америку, постараюсь там заиграть, и моя цель – быть как можно выше на драфте НХЛ. Сейчас как раз обговариваются все нюансы моего переезда.

Почему решил уезжать? Я разговаривал со многими агентами и специалистами, и мне все советовали посмотреть в сторону североамериканских лиг. Поэтому я принял такое решение. Меня не пугает неопределённость с хоккеем за океаном из-за пандемии коронавируса. Карантин, самоизоляция, все меры предосторожности – это всё вынужденная мера, и я думаю, что всё скоро пройдёт. Мне говорили, что 1 октября в CHL должен начаться новый сезон, как обычно.

С представителями «Брэндона» я пока не общался, но на следующей неделе мне предстоит разговор с генеральным менеджером и главным тренером команды. Кстати, последний русский игрок, выбранный «Брэндоном» на драфте, это Иван Проворов. Я ориентируюсь на его пример, и надеюсь, что в клубе видят во мне такой же потенциал.

Общаюсь ли я со своим земляком Артемием Панариным? (Бусыгин, как и Панарин, родом из Коркино, города в Челябинской области. – Прим. «Чемпионата».) Он меня ещё пока не знает толком как хоккеиста. Но мы пересекались с ним, когда он привозил в Коркино Кубок Гагарина в 2015 году», — сказал Бусыгин «Чемпионату».