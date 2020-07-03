Плющев: в условиях закрытия границ логики в назначении Питерса вообще не видно

Бывший тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал положение дел в «Автомобилисте».

«Вот там – самый тяжёлый случай. Если иностранные тренеры «Авангарда» и «Салавата» адаптированы к КХЛ, то канадцам из «Автомобилиста» только предстоит с лигой познакомиться. То есть Билл Питерс и его первый помощник рискуют потерять бесценное для них время, да ещё в таком сложном для иностранцев регионе, как Урал.



Честно говоря, решение «Автомобилиста» о расставании с Андреем Мартемьяновым и назначении Питерса с самого начала выглядело сомнительно. А теперь, в условиях закрытых границ, логики в нём вообще не видно.

На первом этапе в основном работают помощники, главный тренер в подготовительном лагере – это в основном идеолог. Сейчас стало модным выполнять свои обязанности издали, по интернету. Вот и посмотрим, как наши зарубежные коллеги работают на удалёнке», – цитирует Плющева Russia-Hockey.