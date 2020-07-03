Плющев: в условиях закрытия границ логики в назначении Питерса вообще не видно

Бывший тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал положение дел в «Автомобилисте».
«Вот там – самый тяжёлый случай. Если иностранные тренеры «Авангарда» и «Салавата» адаптированы к КХЛ, то канадцам из «Автомобилиста» только предстоит с лигой познакомиться. То есть Билл Питерс и его первый помощник рискуют потерять бесценное для них время, да ещё в таком сложном для иностранцев регионе, как Урал.
Честно говоря, решение «Автомобилиста» о расставании с Андреем Мартемьяновым и назначении Питерса с самого начала выглядело сомнительно. А теперь, в условиях закрытых границ, логики в нём вообще не видно.
На первом этапе в основном работают помощники, главный тренер в подготовительном лагере – это в основном идеолог. Сейчас стало модным выполнять свои обязанности издали, по интернету. Вот и посмотрим, как наши зарубежные коллеги работают на удалёнке», – цитирует Плющева Russia-Hockey.
- 3 июля 2020
-
12:01
-
11:46
-
11:44
-
11:21
-
11:02
-
10:40
-
10:06
-
09:45
-
09:16
-
09:00
-
00:47
-
00:41
-
00:00
- 2 июля 2020
-
23:38
-
23:25
-
22:43
-
22:35
-
21:56
-
21:12
-
20:51
-
20:26
-
19:53
-
19:25
-
19:00
-
18:46
-
17:53
-
17:42
-
16:40
-
16:11
-
16:00
-
15:33
-
15:10
-
15:00
-
14:35
-
14:12