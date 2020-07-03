Плющев: Хартли интереснее всего работает на страницах газет. На льду получается немногое
Экс-тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию, что возглавляющий «Авангард» Боб Хартли может пропустить первый сбор из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса.
«Честно говоря, к Хартли отношусь скептически. Интереснее всего он работает на страницах газет, а вот на льду получается немногое. И это при том, что канадец, насколько я знаю, очень плотно занимается селекцией «Авангарда», чему позавидуют многие его коллеги в КХЛ.
Посмотрим, как в отсутствие главного тренера подготовится к сезону его клуб. Хотя я не исключаю, что «Авангарду» с его ресурсами всё-таки как-то удастся Хартли в очередной раз выручить и привезти из Канады», – цитирует Плющева Russia-Hockey.
Опубликован предсезонный план «Авангарда». Команда сыграет в двух турнирах
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