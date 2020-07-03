Крылов: уже сейчас видим 50 игроков, способных попасть в основу «Авангарда» к 2023 году

Директор по региональным продажам компании «Газпром нефть», председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал процесс развития молодых хоккеистов в системе клуба.



«Через две недели должен состоятся совет директоров, где одним из ключевых вопросов будет принятие «Программы 13». В её основе лежит развитие потенциально сильных хоккеистов, с появлением конкретных планов развития по каждому конкретному игроку, которые будут в этой «воронке»-2023.

Сейчас мы видим порядка 50 человек способных появиться в первой команде к 2023 году. У каждого такого игрока будет своя программа развития, причём она касается не только хоккейных навыков, но и питания, и физических упражнений, и даже психологии. Мы подойдём индивидуально к развитию каждого игрока.



Уточню, что вопрос вообще не в количестве 13, все зациклились на этой цифре. Это игроки, которые переходят в первую команду из нашей клубной системы. Это значит, что они уже впитали дух «Авангарда», они явно дешевле с точки зрения подписания контракта и они понимают те принципы, по которым живёт бренд «Авангарда». Эти 13 человек — это не только те, кто родился в Омске», — приводит слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.