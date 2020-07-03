Крылов: уже сейчас видим 50 игроков, способных попасть в основу «Авангарда» к 2023 году

Директор по региональным продажам компании «Газпром нефть», председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал процесс развития молодых хоккеистов в системе клуба.
«Через две недели должен состоятся совет директоров, где одним из ключевых вопросов будет принятие «Программы 13». В её основе лежит развитие потенциально сильных хоккеистов, с появлением конкретных планов развития по каждому конкретному игроку, которые будут в этой «воронке»-2023.
Сейчас мы видим порядка 50 человек способных появиться в первой команде к 2023 году. У каждого такого игрока будет своя программа развития, причём она касается не только хоккейных навыков, но и питания, и физических упражнений, и даже психологии. Мы подойдём индивидуально к развитию каждого игрока.
Уточню, что вопрос вообще не в количестве 13, все зациклились на этой цифре. Это игроки, которые переходят в первую команду из нашей клубной системы. Это значит, что они уже впитали дух «Авангарда», они явно дешевле с точки зрения подписания контракта и они понимают те принципы, по которым живёт бренд «Авангарда». Эти 13 человек — это не только те, кто родился в Омске», — приводит слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 3 июля 2020
-
15:00
-
14:35
-
14:23
-
14:18
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:53
-
13:49
-
13:45
-
13:41
-
13:36
-
13:29
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:48
-
12:22
-
12:01
-
11:46
-
11:44
-
11:21
-
11:02
-
10:40
-
10:06
-
09:45
-
09:16
-
09:00
-
00:47
-
00:41
-
00:00
- 2 июля 2020
-
23:38
-
23:25
-
22:43