Нужно ли было определять призёров чемпионата России-2019/2020 по хоккею?

Сегодня, 3 июля, федерация хоккея России на официальном сайте объявила ЦСКА чемпионом России по итогам минувшего сезона, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.

Победителем чемпионата России по хоккею становится ЦСКА. «Ак Барс» и СКА делят второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые медали — у московского «Динамо».

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Нужно ли было определять призёров чемпионата России-2019/2020 по хоккею?».

Принять участие в опросе можно на PlayBuzz.

Принцип подведения итогов чемпионата России по хоккею сезона-2019/2020:

1. Места в итоговой таблице распределяются с учётом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата.

2. Российские команды, победившие в первом раунде плей-офф, занимают места с учётом количества очков, набранных в регулярном чемпионате.

3. Российские команды, не прошедшие во второй раунд плей-офф, занимают места в итоговой таблице согласно количеству очков, набранных в регулярном чемпионате.