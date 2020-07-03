Сегодня, 3 июля, федерация хоккея России на официальном сайте объявила ЦСКА чемпионом России по итогам минувшего сезона, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.
Победителем чемпионата России по хоккею становится ЦСКА. «Ак Барс» и СКА делят второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые медали — у московского «Динамо».
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Нужно ли было определять призёров чемпионата России-2019/2020 по хоккею?».
Принять участие в опросе можно на PlayBuzz.
Принцип подведения итогов чемпионата России по хоккею сезона-2019/2020:
1. Места в итоговой таблице распределяются с учётом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата.
2. Российские команды, победившие в первом раунде плей-офф, занимают места с учётом количества очков, набранных в регулярном чемпионате.
3. Российские команды, не прошедшие во второй раунд плей-офф, занимают места в итоговой таблице согласно количеству очков, набранных в регулярном чемпионате.
- 3 июля 2020
-
15:00
-
14:35
-
14:23
-
14:18
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:53
-
13:49
-
13:45
-
13:41
-
13:36
-
13:29
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:48
-
12:22
-
12:01
-
11:46
-
11:44
-
11:21
-
11:02
-
10:40
-
10:06
-
09:45
-
09:16
-
09:00
-
00:47
-
00:41
-
00:00
- 2 июля 2020
-
23:38
-
23:25
-
22:43