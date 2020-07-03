ЦСКА стал чемпионом России, СКА и «Ак Барс» разделили второе место, бронза — у «Динамо»

Федерация хоккея России на официальном сайте объявила ЦСКА чемпионом России по итогам минувшего сезона, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.
Победителем чемпионата России по хоккею становится ЦСКА. «Ак Барс» и СКА делят второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые медали — у московского «Динамо».
В сезоне-2019/2020 по решению ФХР и КХЛ установлен особый порядок определения призёров турнира:
— основополагающим является принцип спортивной справедливости,
— учитываются результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф,
— принимаются в расчёт все доступные статистические данные,
— положения регламентов лиг в сезоне не имеют превалирующего значения при определении победителей и призеров.
Итоги чемпионата России по хоккею сезона-2019/2020:
1. Места в итоговой таблице распределяются с учётом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата.
2. Российские команды, победившие в первом раунде плей-офф, занимают места с учётом количества очков, набранных в регулярном чемпионате.
3. Российские команды, не прошедшие во второй раунд плей-офф, занимают места в итоговой таблице согласно количеству очков, набранных в регулярном чемпионате.
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