«Кошице» попросил помощи у болельщиков. Клуб хочет собрать € 700 тыс.

Словацкий клуб «Кошице» обратился к болельщикам с просьбой о помощи. Клуб на своём сайте разместил призыв собрать средства. «Кошице» требуется € 700 тыс. до 15 июля.
Из-за нехватки финансирования «Кошице» может пропустить следующий сезон Экстралиги. Минувший сезон в Словакии завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.
Клуб задолжал € 200 тыс. за аренду домашней арены, утверждает Sport.sk. Общая задолженность клуба составляет € 330 тыс.
Финансовые проблемы клуба связаны с урезанием финансирования. Так, главный спонсор «Кошице», компания US Steel Kosice, переживает серьёзнейший кризис.
«Призываем хоккейное сообщество Кошице помочь клубу. Сделать это можно с помощью пожертвований, покупок в интернет-магазине и других способов», — говорится на сайте клуба.
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