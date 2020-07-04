«Кошице» попросил помощи у болельщиков. Клуб хочет собрать € 700 тыс.

Словацкий клуб «Кошице» обратился к болельщикам с просьбой о помощи. Клуб на своём сайте разместил призыв собрать средства. «Кошице» требуется € 700 тыс. до 15 июля.

Из-за нехватки финансирования «Кошице» может пропустить следующий сезон Экстралиги. Минувший сезон в Словакии завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.

Клуб задолжал € 200 тыс. за аренду домашней арены, утверждает Sport.sk. Общая задолженность клуба составляет € 330 тыс.

Финансовые проблемы клуба связаны с урезанием финансирования. Так, главный спонсор «Кошице», компания US Steel Kosice, переживает серьёзнейший кризис.

«Призываем хоккейное сообщество Кошице помочь клубу. Сделать это можно с помощью пожертвований, покупок в интернет-магазине и других способов», — говорится на сайте клуба.