Титов: вообще не думал над предложением СКА, сомнений не было
Ассиситент главного тренера «СКА-Невы» Александр Титов прокомментировал переход в систему СКА.
«Вообще не думал над предложением СКА, никаких сомнений не было. Очень приятно, что один из лучших клубов в России пригласил меня поработать в свою систему. Хочу поблагодарить руководство за оказанное доверие. Раздумий не было. Рад, что оказался в системе СКА.
Очень хорошие ребята всегда играли в фарм-клубе СКА. Очевидно, что система по подготовке молодых и талантливых ребят работает. Со «СКА-Невой» всегда было трудно играть, но при этом всегда очень приятно. Матчи были напряженными, интересными. Впечатления только приятные, а воспоминания положительные. Независимо от результата тех матчей», — цитирует Титова пресс-служба «СКА-Невы».
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