Источник: четыре игрока «Сент-Луиса» и один тренер команды заразились коронавирусом

Обозреватель издания Post-Dispatch Джим Томас со ссылкой на собственные источники сообщил, что четыре игрока «Сент-Луис Блюз» и один член тренерского штаба заразились коронавирусом. Стало известно, что «Сент-Луис» приостановил тренировки из-за коронавируса.
26 июля команды НХЛ должны отправиться в города, которые примут матчи плей-офф. В продолжении сезона участие примут 24 команды, которые будут распределены по двум городам. Фаворитами на данный момент являются Эдмонтон и Торонто.
Официальные матчи стартуют 1 августа. Спустя 10 дней пройдёт вторая часть лотереи драфта, на которой определится команда, которая будет выбирать под первым номером на драфте НХЛ в этом году. Завершится сезон в начале октября. Процедура драфта пройдёт в середине октября, а 1 ноября откроется рынок свободных агентов.
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