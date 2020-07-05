Мингачев: назовите хоть одного молодого хоккеиста, который откажется от карьеры в ЦСКА

Нападающий системы ЦСКА Тахир Мингачев поделился ожиданиями от следующего сезона.
«Руководство московского клуба предложило контракт на три года. И я с радостью согласился. Хочется подольше играть за ЦСКА, ведь это великий клуб. Да и назовите хоть одного молодого хоккеиста, которому предлагают продолжить карьеру в такой команде, а он отказывается. Я таких не знаю.
После школы, которую прошел в ЦСК ВВС, дебютировав в чемпионате Высшей лиги в 17 лет, хочу весь сезон отыграть за «Звезду» в ВХЛ. Хоккей, в который играют команды из системы ЦСКА, я понял. Осталось соответствовать тем высоким требованиям, которые предъявляются здесь к игрокам, и постоянно прогрессировать. А делать это можно, играя в команде с более опытными, возрастными хоккеистами.
Конкуренция за место в составе «Звезды», надеюсь, поможет мне попасть в состав сборной России и использовать свой шанс – сыграть на молодёжном чемпионате мира. Постоянно прогрессируя, надеюсь в ближайшем будущем дебютировать в составе команды ЦСКА в чемпионате КХЛ», – цитирует Мингачева пресс-служба ВХЛ.
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