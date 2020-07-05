Кэм Дженссен: достаточно одного идиота, чтобы все планы НХЛ были разрушены

Бывший тафгай клубов НХЛ Кэм Дженссен в подкасте Cam and Strick раскритиковал решение НХЛ завершить сезон-2019/2020, несмотря на случаи коронавируса в командах.

«Не думаю, что у НХЛ получится осуществить свой план и завершить сезон. Неужели вы думаете, что никто из игроков не попадётся на видеокамеры в Торонто, нарушая режим? Поверьте мне, после трех дней подряд ничего не делая в отеле ты сойдешь с ума. Сойдёшь с ума. Да, на кону Кубок Стэнли, но ты тупо сойдёшь с ума. Этот Кубок Стэнли будет иметь огромную звездочку-сноску над собой. Как иначе? Победит не сильнейший. Победит самый дисциплинированный. Может, „Айлендерс“?

Представьте себе игрока, который думает о победе в Кубке Стэнли. Как он победит и бурно отметит победу в компании друзей. Оп, это запрещено. Как он победит и покажет Кубок на чемпионском параде. Оп, это запрещено. Как он победит и отвезет его в свой родной город. Оп, и это запрещено. Над этим Кубком будет самая большая звездочка-сноска в истории. Не думайте, что это все не важно для игроков. Это чертовски важно, когда два месяца подряд ты вкалываешь как чёрт, как представляешь, что пригласишь всех своих знакомых и поделишься частичкой успеха с ними. Ничего подобного в этом году не будет.

Представьте, что в «Сент-Луисе» заболеют Владимир Тарасенко, Райан О'Райлли, Джордан Биннингтон и еще пара ключевых игроков. Кем их заменить? Парнями, которые не стояли на коньках восемь месяцев? А потом заболеют еще трое, еще два, еще и еще. Неужели вы думаете, что игроки будут сидеть на одном месте все время? Главная интрига этого турнира, который назовут плей-офф НХЛ, в том, кто облажается и попадётся на камеры, нарушив режим самоизоляцим. Кого засекут в баре или ресторане, кто просто выйдет прогуляться по улицам Торонто и Эдмонтон, заскочит в дом друзей или к семье. А игроки обязательно будут это делать.

Ок, допустим, звёзды потерпят. Тарасенко и ОРайлли никуда не пойдут, но что насчёт парней из запаса, которых берут на всякий случай? Что на счет массажистов, пресс-атташе и других сотрудников? Что на счёт юниора, у которого нет ни одного шанса сыграть в этом плей-офф? Думаете, они будут сидеть в отеле все дни напролёт? Многие игроки родом из Торонто, у многих там семьи. Неужели, кто-нибудь не захочет повидать жену и детей, если от отеля до дома три мили?

Ха. Все эта история не о хоккее, а о том, кто, чёрт возьми, нарушит эти чёртовы правила. Я не хочу нагнетать, я просто смотрю на вещи реалистично. Достаточно одного идиота, чтобы все планы НХЛ были разрушены», — приводятся слова Дженссена в телеграм-канале «Эпицентр».