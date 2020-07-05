Кожевников: ранние отъезды в Америку сгубили сотни молодых игроков, но их все забыли

Олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об инициативе Минспорта о взимании компенсаций с игроков до 23 лет, переходящих в иностранные клубы.

«Хорошо, что уже на государственном уровне задумываются, что надо сохранять молодых хоккеистов в России. Ранние отъезды в Северную Америку сгубили сотни молодых игроков, но их все забыли, а звёздные имена тех, кому повезло, на слуху. Это вводит в заблуждение. Другое дело, что надо понять, какие меры являются эффективными. Штрафы тут могут не сработать.

Молодые всё равно уезжают. Фамилии отъезжающих звучат постоянно. Например, на днях кто-то покинул систему «Авангарда», который собирался делать ставку как раз на воспитание молодых игроков. Честно говоря, отъезд не удивил, «ястребам» что-то не везет с молодыми. Что уж говорить о менее богатых клубах», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.