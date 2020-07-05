Кожевников: ранние отъезды в Америку сгубили сотни молодых игроков, но их все забыли

Олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об инициативе Минспорта о взимании компенсаций с игроков до 23 лет, переходящих в иностранные клубы.
«Хорошо, что уже на государственном уровне задумываются, что надо сохранять молодых хоккеистов в России. Ранние отъезды в Северную Америку сгубили сотни молодых игроков, но их все забыли, а звёздные имена тех, кому повезло, на слуху. Это вводит в заблуждение. Другое дело, что надо понять, какие меры являются эффективными. Штрафы тут могут не сработать.
Молодые всё равно уезжают. Фамилии отъезжающих звучат постоянно. Например, на днях кто-то покинул систему «Авангарда», который собирался делать ставку как раз на воспитание молодых игроков. Честно говоря, отъезд не удивил, «ястребам» что-то не везет с молодыми. Что уж говорить о менее богатых клубах», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
- 5 июля 2020
-
15:32
-
15:00
-
14:39
-
14:15
-
13:49
-
13:24
-
13:05
-
12:41
-
12:10
-
11:51
-
11:26
-
10:59
-
10:38
-
10:11
-
09:46
-
09:41
-
09:06
-
00:52
-
00:31
- 4 июля 2020
-
23:24
-
23:17
-
22:02
-
21:36
-
21:09
-
21:03
-
20:39
-
20:02
-
19:41
-
19:35
-
18:47
-
18:28
-
18:05
-
17:39
-
17:08
-
16:50