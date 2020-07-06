«Йокерит» подписал контракт с финским голкипером, выступавшим в Дании

Пресс-служба «Йокерита» сообщила о подписании контракта с финским голкипером Самуэлем Юкури. Соглашение с вратарём подписано на один сезон.

В прошлом сезоне 24-летний вратарь выступал в чемпионате Дании, он защищал цвета «Фредериксхавна». В чемпионате Дании голкипер провёл 17 матчей, отразив 90,4% бросков. Коэффициент надёжности вратаря составил 2,73.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

«Йокерит» успешно преодолел первый раунд плей-офф, но затем из-за пандемии коронавируса финский клуб отказался продолжать выступление. Также о снятии с чемпионата сообщили «Барыс» и «Ак Барс».