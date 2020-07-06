«Йокерит» подписал контракт с финским голкипером, выступавшим в Дании

Пресс-служба «Йокерита» сообщила о подписании контракта с финским голкипером Самуэлем Юкури. Соглашение с вратарём подписано на один сезон.
В прошлом сезоне 24-летний вратарь выступал в чемпионате Дании, он защищал цвета «Фредериксхавна». В чемпионате Дании голкипер провёл 17 матчей, отразив 90,4% бросков. Коэффициент надёжности вратаря составил 2,73.
Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
«Йокерит» успешно преодолел первый раунд плей-офф, но затем из-за пандемии коронавируса финский клуб отказался продолжать выступление. Также о снятии с чемпионата сообщили «Барыс» и «Ак Барс».
- 6 июля 2020
-
14:01
-
13:56
-
13:46
-
13:46
-
12:25
-
12:16
-
12:00
-
11:54
-
00:56
-
00:45
- 5 июля 2020
-
23:53
-
23:12
-
22:55
-
22:39
-
20:51
-
20:46
-
19:37
-
18:54
-
18:49
-
18:00
-
17:40
-
16:15
-
15:32
-
15:00
-
14:39
-
14:15
-
13:49
-
13:24
-
13:05
-
12:41
-
12:10
-
11:51
-
11:26
-
10:59
-
10:38