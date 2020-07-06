Якубов: в новом сезоне «Ак Барс» будет уделять ещё больше времени развитию молодых игроков

Генеральный менеджер «Ак Барс» Рафик Якубов поделился мнением о тренерском штабе казанского клуба.
«Мы рады продолжить сотрудничество с Дмитрием Квартальновым и надеемся, что вместе сможем достичь высоких результатов в «Ак Барсе».
В новом сезоне мы будем уделять ещё больше времени развитию молодых игроков, поэтому приняли решение пригласить двоих новых специалистов в тренерский штаб. Евгений Перов, Яакко Валкама и Айрат Кадейкин, кроме работы с главной командой, будут проводить занятия с игроками «Барса» и «Ирбиса». Таким образом мы задействуем всю клубную вертикаль и ускорим переход игроков из молодёжного хоккея на взрослый уровень, чтобы выполнить стратегические цели клуба по числу своих воспитанников в составе «Ак Барса», — приводит слова Якубова пресс-служба клуба.
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