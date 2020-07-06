16-летний защитник Павел Минтюков подписал контракт с «Сагино Спирит»
16-летний российский защитник Павел Минтюков подписал контракт с «Сагино Спирит», сообщает агент хоккеиста Дэн Мильштейн в своём «твиттере». Ранее Минтюков был выбран под 52-м номером на импорт-драфте в Канадской хоккейной лиге (CHL).
В минувшем сезоне Минтюков дебютировал в Молодёжной хоккейной лиге в составе московского «Динамо». В 33 матчах регулярного чемпионата Павел забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи при показателе полезности «+3». В плей-офф защитник провёл три матча и результативными действиями не отметился.
Импорт-драфт CHL — процедура закрепления прав клубами юниорских лиг Северной Америки (WHL, OHL, QMJHL) на лучших хоккеистов из Европы.
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На импорт-драфте CHL выбрано 15 российских игроков. Петров, Гущин и Прокопенко — в топ-10
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