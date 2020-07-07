Дальбек — о новом контракте: горд, что могу и дальше быть частью побед ЦСКА

Защитник ЦСКА Клас Дальбек прокомментировал продление контракта с московским клубом и поделился ожиданиями от нового сезона.

«Большую часть лета я провёл в родном городе, за исключением пары поездок к друзьям и семье. Ещё я тренировался. Как говорил ранее, когда только подписал контракт, я счастлив и дальше выступать за ЦСКА. Жду не дождусь начала сезона! Моя семья тоже рада, что мы вернёмся в Москву, в которой жили два прошлых сезона.



Мне нужно продолжать упорно работать над своей игрой в обороне. Игра и тактика постоянно развиваются, и нападающие пытаются придумать что-то новое, чтобы обыграть защитников, поэтому мне нужно быть на шаг впереди. Я очень горд за команду, новое звание чемпионов для ЦСКА и то, что я могу дальше быть частью этих побед. Скоро увидимся с нашими болельщиками на арене и вместе сделаем новый сезон очень крутым!» — цитирует Дальбека пресс-служба клуба.