Дальбек — о новом контракте: горд, что могу и дальше быть частью побед ЦСКА

Защитник ЦСКА Клас Дальбек прокомментировал продление контракта с московским клубом и поделился ожиданиями от нового сезона.
«Большую часть лета я провёл в родном городе, за исключением пары поездок к друзьям и семье. Ещё я тренировался. Как говорил ранее, когда только подписал контракт, я счастлив и дальше выступать за ЦСКА. Жду не дождусь начала сезона! Моя семья тоже рада, что мы вернёмся в Москву, в которой жили два прошлых сезона.
Мне нужно продолжать упорно работать над своей игрой в обороне. Игра и тактика постоянно развиваются, и нападающие пытаются придумать что-то новое, чтобы обыграть защитников, поэтому мне нужно быть на шаг впереди. Я очень горд за команду, новое звание чемпионов для ЦСКА и то, что я могу дальше быть частью этих побед. Скоро увидимся с нашими болельщиками на арене и вместе сделаем новый сезон очень крутым!» — цитирует Дальбека пресс-служба клуба.
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