Новички «Автомобилиста» определились с игровыми номерами
Новички «Автомобилиста» определились с игровыми номерами, сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба.
Защитник Сергей Зборовский взял номер 2, под которым играл прошлый сезон в «Торпедо». Ещё один игрок обороны Николай Тимашов сыграет под привычным екатеринбургским болельщикам седьмым номером. В свою очередь нападающий Павел Куликов сменил 17-й номер на 47-й. Никита Сетдиков также выбрал свой 27-й номер, а Кирилл Пилипенко — номер 63.
Перешедший из «Торпедо» Станислав Бочаров много лет продолжит выступать под привычным 71-м номером. Отмечается, что свои любимые номера выбрали Алексей Макеев — 91, Захар Арзамасцев — 92 и Чарльз Дженовей — 55. На свитере Александра Щемерова будет номер 50.
Форварды Сетдиков и Пилипенко вернулись в «Автомобилист»
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