Стал известен состав молодёжной сборной России на первый сбор при Ларионове

Молодёжная сборная России U20 проведёт учебно-тренировочный сбор в Сочи, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России. В планах сбора, который пройдёт в спортивном центре подготовки ФГБУ «Юг Спорт» и станет первым для национальной команды под руководством Игоря Ларионова, — тренировки на льду и в атлетическом зале.

В сборе примут участие 28 хоккеистов.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Вадим Жеренко («Динамо»), Всеволод Скотников (ЦСКА).

Защитники: Даниил Зайцев («Авто»), Павел Елизаров, Шакир Мухамадуллин (оба — «Салават Юлаев»), Кирилл Кирсанов (СКА), Артемий Князев («Шикутими Сагенен»), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута), Иван Рогов («Северсталь»), Никита Седов («Реджайна Пэтс»), Даниил Чайка («Гелф Сторм»), Семен Чистяков («Авангард»).

Нападающие: Михаил Абрамов («Викториявилль Тигрес»), Егор Афанасьев («Виндзор Спитфайрс»), Родион Амиров («Салават Юлаев»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Матвей Гуськов («Норт Бэй Баталлион»), Ярослав Лихачёв («Бленвилль-Буабриан Армада»), Илья Николаев («Локомотив»), Илья Овчинников («Авто»), Василий Пономарев («Шоуиниган Катарактс»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Егор Спиридонов, Алексей Цыплаков (оба — СКА), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута).

Тренировочные мероприятия продлятся с 25 июля по 5 августа. Затем команда стартует на ежегодном предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Турнир проводится с 2016 года. В нынешнем розыгрыше, помимо молодёжной сборной России, примут участие клубы КХЛ «Авангард», «Локомотив», СКА и ХК «Сочи».