Мэрия Ярославля поможет восстановить памятник Ивана Ткаченко, который повредили вандалы

Мэр Ярославля Владимир Волков сообщил, что власти города помогут восстановить памятник бывшего капитана «Локомотива» Ивана Ткаченко. Спортсмен погиб в 2011 году во время авиакатастрофы Як-42. Сегодня, 7 июля, стало известно, что вандалы повредили памятник Ткаченко, установленный на Леонтьевском кладбище.
«Мы обязательно всё проверим, восстановим в ближайшее время. Это вандализм безумный. Обязательно окажем поддержку семье в восстановлении памятника. Сегодня уже дал поручение, всё восстановим», – цитирует Волкова ТАСС.
Самолет ЯК-42, на борту которого находился основной состав хоккейного клуба «Локомотив», тренеры и экипаж, потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта «Туношна». Следователи пришли к выводу, что причиной стала ошибка пилота, дело было прекращено в связи с их смертью.
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