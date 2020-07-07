Источник: Кирилл Кольцов завершит карьеру и будет тренировать молодёжь «Салавата»

Защитник Кирилл Кольцов завершит игровую карьеру и будет работать с молодыми игроками уфимского «Салавата Юлаева», утверждает «Собкор02».

По данным источника, Кольцов решил сосредоточиться на тренерской работе. При этом он не будет тренировать команду какого-то определённого возраста, а поделится опытом с защитниками хоккейной школы «Салавата Юлаева».

Кольцов дважды становился чемпионом России в составе «Салавата Юлаева». Последним клубом игрока был «Автомобилист», за который он выступал в сезоне-2018/2019.

Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ.