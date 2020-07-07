Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Источник: Кирилл Кольцов завершит карьеру и будет тренировать молодёжь «Салавата»

Источник: Кирилл Кольцов завершит карьеру и будет тренировать молодёжь «Салавата»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Кирилл Кольцов завершит игровую карьеру и будет работать с молодыми игроками уфимского «Салавата Юлаева», утверждает «Собкор02».

По данным источника, Кольцов решил сосредоточиться на тренерской работе. При этом он не будет тренировать команду какого-то определённого возраста, а поделится опытом с защитниками хоккейной школы «Салавата Юлаева».

Кольцов дважды становился чемпионом России в составе «Салавата Юлаева». Последним клубом игрока был «Автомобилист», за который он выступал в сезоне-2018/2019.

Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020