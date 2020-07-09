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Пилут — о Челябинске: над городом пролетал метеорит. Это самое удивительное

Пилут — о Челябинске: над городом пролетал метеорит. Это самое удивительное
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Лоуренс Пилут ответил на вопросы челябинских болельщиков после перехода в «Трактор».

«Я не читаю о себе статей в газетах, но пересматриваю свои игры, чтобы отметить для себя, что сделал хорошо или понять, что можно делать лучше на площадке. В Швеции не было ограничений на посещение спортивных залов или ледовых арен для тренировок, так что я мог спокойно заниматься в зале и кататься один-два раза в неделю, чтобы подготовиться к сезону.

Я не знаю многих ребят из «Трактора», но слышал о них раньше. Знаю, что они отличные игроки. Многие из партнёров мне написали и поприветствовали, так что я буду рад познакомиться со всеми лично.

Что знаю о Челябинске? Что я точно знаю о Челябинске, так это то, что над городом однажды пролетал метеорит. Это самое удивительное", – цитирует Пилута пресс-служба челябинского клуба.

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