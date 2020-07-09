Калюжный: слова Грабовского про Костицына удивили

Бывший капитан минского «Динамо» Алексей Калюжный прокомментировал слова тренера белорусского клуба Михаила Грабовского в адрес форварда Андрея Костицына. Когда Костицын покинул «Динамо», Грабовский заявил: «Теперь понимаю, почему Костицын не преуспел в НХЛ».

«Поменялся ли Грабовский под влиянием Вудкрофта? Не знаю, мы с Мишей не настолько близки, чтобы я делал выводы об изменениях. Хотя, думаю, какие-то взгляды под влиянием Вудкрофта изменились. Но насколько они отличаются от прежних, не могу сказать.

Слова Грабовского про Костицына? Честно говоря, удивился, когда прочитал это. Думал, это некая перестановка слов или фраза вырвана из контекста. Просто не ожидал таких заявлений. Как можно давать оценку человеку, который играл не хуже, чем ты? Говорить с такой позиции, что ты якобы в этом начал хорошо разбираться…

Не каждый человек, который был рядом с Андреем годами, скажет, где и какая была допущена ошибка, где игрок поступил правильно, а где неправильно. Да Андрей сам со стопроцентной уверенностью не скажет, почему и что у него не получилось за океаном. Реально удивился, что Грабовский такое заявил. Да и что значит «не преуспел»? Он играл на очень серьёзном уровне. Да, мог сыграть лучше, но так можно сказать о любом хоккеисте», – цитирует Калюжного Tribuna.