Игроки московского «Динамо», выйдя из отпуска, сделали оригинальный подарок Крикунову

Сегодня, 10 июля, игроки московского «Динамо» вышли из отпуска, чтобы пройти углублённое медицинское обследование.
Пресс-служба бело-голубых опубликовала ролик из раздевалки динамовцев, на котором хоккеисты сделали подарок главному тренеру Владимиру Крикунову. Капитан команды Вадим Шипачёв и его ассистент Андрей Миронов подарили наставнику постамент, на котором установлена фигура Крикунова рядом с баллонами.
Видео можно посмотреть в официальной группе «Динамо» во «ВКонтакте».
Владимир Васильевич Крикунов вернулся на пост рулевого бело-голубых в октябре 2018 года. За это время динамовцы дважды вышли в плей-офф и прошли во второй раунд Кубка Гагарина. В сезоне-2018/2019 «Динамо» уступил будущему чемпиону московским «армейцам», а в прошедшем сезоне бело-голубые прошли во второй раунд, после чего чемпионат был остановлен из-за пандемии короновируса. Под руководством Крикунова бело-голубые стали бронзовым призёром чемпионата России — 2019/2020.
- 10 июля 2020
-
12:25
-
11:51
-
11:15
-
10:53
-
10:30
-
10:06
-
09:45
-
09:17
-
00:34
-
00:00
- 9 июля 2020
-
22:20
-
21:52
-
21:25
-
20:50
-
20:33
-
20:12
-
19:39
-
19:27
-
19:13
-
18:53
-
18:46
-
18:38
-
17:57
-
17:38
-
17:27
-
16:55
-
16:17
-
16:14
-
16:01
-
15:41
-
15:25
-
14:59
-
14:19
-
13:54
-
13:21