Игроки московского «Динамо», выйдя из отпуска, сделали оригинальный подарок Крикунову

Сегодня, 10 июля, игроки московского «Динамо» вышли из отпуска, чтобы пройти углублённое медицинское обследование.

Пресс-служба бело-голубых опубликовала ролик из раздевалки динамовцев, на котором хоккеисты сделали подарок главному тренеру Владимиру Крикунову. Капитан команды Вадим Шипачёв и его ассистент Андрей Миронов подарили наставнику постамент, на котором установлена фигура Крикунова рядом с баллонами.

Видео можно посмотреть в официальной группе «Динамо» во «ВКонтакте».

Владимир Васильевич Крикунов вернулся на пост рулевого бело-голубых в октябре 2018 года. За это время динамовцы дважды вышли в плей-офф и прошли во второй раунд Кубка Гагарина. В сезоне-2018/2019 «Динамо» уступил будущему чемпиону московским «армейцам», а в прошедшем сезоне бело-голубые прошли во второй раунд, после чего чемпионат был остановлен из-за пандемии короновируса. Под руководством Крикунова бело-голубые стали бронзовым призёром чемпионата России — 2019/2020.