Новички «Торпедо» определились с игровыми номерами на сезон-2020/2021

Новички «Торпедо» определились с игровыми номерами, под которыми будут выступать в очередном сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.



Джастин Клус выбрал номер 25, Брэди Остин — 57, Семён Ручкин — 13, Крис Уайдман — 6, Дмитрий Шуленин — 63, Марк Марин — 96, Денис Орлович-Грудков — 72, Владимир Михасёнок — 77, Семён Кизимов — 97, Алексей Дробин — 14.



Также несколько игроков приняли решение поменять свои номера. Защитник Георгий Мишарин в новом сезоне будет выступать под 15-м номером, голкипер Никита Серебряков выбрал 31-й номер, а защитник Кирилл Меляков будет играть под 8-м номером. Отмечается, что в контрольных матчах межсезонья номера будут отличаться.

Канадец Кэксор стал тренером «Торпедо» по физической подготовке. Он работал с Макдэвидом