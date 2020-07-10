«Авангард» командировал в новокузнецкий «Металлург» шестерых игроков

К тренировочному процессу в составе новокузнецкого «Металлурга» на сборах в Саранске приступили двое защитника и четверо нападающих из системы клуба КХЛ — «Авангарда», сообщается на официальном сайте клуба Высшей хоккейной лиги. Игроки командированы в новокузнецкий клуб в рамках договора о спортивном сотрудничестве между клубами.

Богдан Денисевич (17.08.1999) — воспитанник югорского хоккея. В минувшем сезоне стал самым результативным защитником «Омских Ястребов» в МХЛ, набрав 30 (8+22) очков в 58 встречах при показателе полезности «+20».

Никита Скоробогатов (03.11.2000) — воспитанник омского хоккея. В минувшем сезоне стал третьим по результативности защитником «Омских Ястребов» — 17 (4+13) очков в 58 матчах, полезность составила «+12».

Семён Асташевский (29.09.2000) — воспитанник омского хоккея. Нападающий в прошедшем сезоне МХЛ стал третьим бомбардиром и снайпером «Омских Ястребов», завершивших регулярный чемпионат на 2-м месте на «Востоке» — 46 (23+23) очков в 56 встречах.

Герман Волошин (24.12.1999) — воспитанник хабаровского хоккея. Нападающий в прошедшем сезоне МХЛ сыграл за «Ястребов» 61 матч, набрал 31 (12+19) очко при показателе полезности «+20».

Кирилл Казаков (30.05.2000) — воспитанник омского хоккея. Нападающий — младший брат Максима Казакова, не без успеха выступавшего за «Металлург» в КХЛ в тройке с Кириллом Капризовым и Райаном Стоа.

Сергей Алхимов (07.03.2001) — воспитанник московского «Динамо». В трёх минувших сезонах выступал в Северной Америке, два из них провёл в Западной хоккейной лиге, которая входит в систему юниорской Канадской хоккейной лиги. В чемпионате-2019/2020 нападающий играл за «Ванкувер» и «Суифт-Каррент», провёл 62 матча, заработал 17 (7+10) баллов, полезность составила «-27».