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Андрей Назаров отказался вступать в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ

Андрей Назаров отказался вступать в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Известный российский тренер Андрей Назаров отказался вступать в обновлённый спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги.

«С большим уважением отношусь к Сергею Козлову, который давно работает в КХЛ и сделал мне это предложение, а также к Валерию Каменскому, который возглавляет спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, но не вижу себя на должности независимого эксперта в этом ведомстве», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ — орган, осуществляющий рассмотрение связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и других лиц хоккейных клубов ситуаций, возникающих в ходе проведения матчей чемпионата КХЛ, Молодёжной хоккейной лиги и Женской хоккейной лиги.

Андрей Назаров вошёл в состав обновлённого спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ
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