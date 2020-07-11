Андрей Назаров вошёл в состав обновлённого спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги обновил состав, информирует пресс-служба лиги.

В новый состав СДК вошли:

1. Валерий Каменский (председатель комитета, вице-президент по развитию КХЛ).

2. Алексей Анисимов (член комитета, главный арбитр КХЛ).

3. Ильдар Мухометов (независимый эксперт).

4. Алексей Бадюков (независимый эксперт).

5. Александр Поляков (независимый эксперт).

6. Андрей Назаров (независимый эксперт)

7. Александр Солнцев (ответственный секретарь).

По сравнению с предыдущим составом СДК в новый не вошли Александр Гуськов и Андрей Николишин.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ — орган, осуществляющий рассмотрение связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и других лиц хоккейных клубов ситуаций, возникающих в ходе проведения матчей чемпионата КХЛ, Молодежной хоккейной лиги и Женской хоккейной лиги.