Танев: НХЛ приняла правильное решение, сделав выбор в пользу Торонто и Эдмонтона

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Кристофер Танев прокомментировал выбор канадских городов Торонто и Эдмонтон в качестве места проведения матчей плей-офф НХЛ.

«Судя по всему, оба города, в которые мы отправляемся, смогли сдержать распространение вируса. Конечно, ситуация меняется с каждым днём и даже с каждым часом. Но на данный момент я считаю, что лига приняла правильное решение, сделав выбор в пользу этих двух городов», ─ приводит слова Танева пресс-служба НХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».