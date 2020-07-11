П. Буре — об участии игроков НХЛ в Олимпиаде: сборная России готова к любому исходу

Чемпион мира Павел Буре прокомментировал информацию о том, что НХЛ и Ассоциация игроков договорились о новом коллективном соглашении, в котором подразумевается участие игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при достижении договорённости с МОК.

«Я видел новость о том, что лига и игроки НХЛ подписали коллективное соглашение, и там есть пункт об участии в Олимпиадах 2022 и 2026 годов. Пока это не означает, что игроки НХЛ примут в них участие, — еще не сказали своего слова владельцы команд, не было переговоров с МОК. Перед Олимпиадой в Пхёнчхане было примерно то же самое, однако владельцы были далеко не рады поездке, да и МОК не захотел ни на шаг отступать от своей позиции. В итоге Олимпиада-2018 прошла без игроков НХЛ.

Посмотрим, как сложатся события сейчас. Знаю, что в нашей сборной готовы к любому их развитию: и в случае участия игроков НХЛ, и в случае отказа заокеанской лиги, как это было перед Пхёнчханом», ─ приводит слова Буре ТАСС.