П. Буре — об участии игроков НХЛ в Олимпиаде: сборная России готова к любому исходу

Чемпион мира Павел Буре прокомментировал информацию о том, что НХЛ и Ассоциация игроков договорились о новом коллективном соглашении, в котором подразумевается участие игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при достижении договорённости с МОК.
«Я видел новость о том, что лига и игроки НХЛ подписали коллективное соглашение, и там есть пункт об участии в Олимпиадах 2022 и 2026 годов. Пока это не означает, что игроки НХЛ примут в них участие, — еще не сказали своего слова владельцы команд, не было переговоров с МОК. Перед Олимпиадой в Пхёнчхане было примерно то же самое, однако владельцы были далеко не рады поездке, да и МОК не захотел ни на шаг отступать от своей позиции. В итоге Олимпиада-2018 прошла без игроков НХЛ.
Посмотрим, как сложатся события сейчас. Знаю, что в нашей сборной готовы к любому их развитию: и в случае участия игроков НХЛ, и в случае отказа заокеанской лиги, как это было перед Пхёнчханом», ─ приводит слова Буре ТАСС.
- 11 июля 2020
-
13:34
-
13:00
-
12:41
-
12:30
-
11:54
-
11:28
-
10:52
-
10:45
-
10:04
-
09:49
-
09:29
-
08:33
-
03:15
-
03:08
-
02:47
-
02:47
-
01:54
-
00:49
-
00:36
-
00:00
- 10 июля 2020
-
23:43
-
22:50
-
22:27
-
21:27
-
20:48
-
20:17
-
19:36
-
19:00
-
18:49
-
18:43
-
18:06
-
17:38
-
17:24
-
17:15
-
16:50