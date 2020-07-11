НХЛ запретила клубам обнародовать результаты тестирования игроков на коронавирус
Руководство НХЛ объявило о новых правилах, которые вступят в силу после рестарта сезона. Теперь клубам запрещено обнародовать результаты тестов хоккеистов на коронавирус и запрещается публиковать информацию о травмах.
«Мы обсуждали это с Ассоциацией игроков. Считаем, что медицинская тайна очень важна. У нас должны быть прозрачные процедуры, связанные с пандемией коронавируса. По крайней мере, пока будем и дальше следовать политике, согласно которой лига сообщает о количестве заразившихся. Клубам запрещено разглашать информацию о результатах тестирования на коронавирус, а также они не должны распространять информацию о травмах игроков», — цитирует заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли ESPN.
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