Лалонд: нравится, как менеджмент «Северстали» формирует состав. Мы выйдем в плей-офф

Новичок «Северстали» Шон Лалонд поделился ожиданиями от следующего сезона КХЛ.
«Сейчас всем приходится привыкать к новым условиям: носить маски, чтобы не заразиться коронавирусом, в магазины пускают только определенное количество людей, поэтому приходится стоять на улице и ждать в очереди. Всё стало по-другому.
На данный момент в Канаде все катки закрыты из-за пандемии. Я очень соскучился по хоккею, хочется уже быстрее приступить к тренировкам. Как правило, в межсезонье я не очень много тренируюсь на льду, так как во время предсезонной подготовки хоккеисты и так проводят много времени на ледовой площадке.
Я был в Череповце только один раз с «Адмиралом». К сожалению, у меня не было возможности посмотреть город, только Ледовый дворец и район, в котором он расположен. О команде у меня остались только положительные впечатления. Кстати, мне нравится, как менеджмент формирует состав команды на этот сезон. Я уверен, что мы выйдем в плей-офф», — цитирует Лалонда пресс-служба череповецкого клуба.
- 12 июля 2020
-
10:26
-
10:00
-
09:32
-
09:10
-
08:49
-
02:26
-
00:44
-
00:20
- 11 июля 2020
-
22:58
-
22:18
-
21:36
-
21:02
-
20:51
-
20:14
-
19:56
-
19:31
-
19:05
-
18:52
-
18:52
-
18:09
-
17:29
-
17:04
-
17:03
-
16:48
-
16:44
-
16:39
-
16:21
-
15:55
-
15:47
-
15:35
-
14:59
-
14:52
-
14:46
-
13:59
-
13:55