Лалонд: нравится, как менеджмент «Северстали» формирует состав. Мы выйдем в плей-офф

Новичок «Северстали» Шон Лалонд поделился ожиданиями от следующего сезона КХЛ.

«Сейчас всем приходится привыкать к новым условиям: носить маски, чтобы не заразиться коронавирусом, в магазины пускают только определенное количество людей, поэтому приходится стоять на улице и ждать в очереди. Всё стало по-другому.

На данный момент в Канаде все катки закрыты из-за пандемии. Я очень соскучился по хоккею, хочется уже быстрее приступить к тренировкам. Как правило, в межсезонье я не очень много тренируюсь на льду, так как во время предсезонной подготовки хоккеисты и так проводят много времени на ледовой площадке.

Я был в Череповце только один раз с «Адмиралом». К сожалению, у меня не было возможности посмотреть город, только Ледовый дворец и район, в котором он расположен. О команде у меня остались только положительные впечатления. Кстати, мне нравится, как менеджмент формирует состав команды на этот сезон. Я уверен, что мы выйдем в плей-офф», — цитирует Лалонда пресс-служба череповецкого клуба.