Защитник СКА Шеховцов: основная цель – попасть на МЧМ. Ещё хочется дебютировать в КХЛ

Защитник системы СКА Егор Шеховцов поделился впечатлениями от участия в лагере развития клуба.
«На самоизоляции сидел дома, но старался проводить время с пользой: занимался на тренажёре, учился. Успел еще и сессию закрыть дистанционно. Под конец карантина стал выходить на пробежки. И всё время соблюдал социальную дистанцию.
После перерыва всегда тяжело возвращаться на лёд, а в этом году ещё труднее, но спустя два или три дня работы в лагере развития я уже втянулся в работу, так что особенных трудностей не почувствовал.
Основная личная цель – попасть на молодёжный чемпионат мира, и для этого буду очень усердно работать и прикладывать максимум усилий. Настраиваюсь выиграть главный трофей в клубном чемпионате. Хочется сыграть за команду постарше, дебютировать в КХЛ», – цитирует Шеховцова пресс-служба СКА.
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