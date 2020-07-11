Богдан Якимов — о переходе в СКА: к этому все стремятся, что я сразу согласился

Форвард СКА Богдан Якимов прокомментировал переход в клуб из Санкт-Петербурга. Ранее Якимов выступал за «Северсталь».
«Долго ли думал о переходе в СКА? Мне кажется, никто не думает, когда поступает такое предложение, все сразу соглашаются. К этому все стремятся, так что я сразу согласился.
Сборы, естественно, никогда лёгкими не бывают. Готов к серьёзным нагрузкам, надо подготовиться. Ждём успешный сезон.
С кем бы хотел играть в одном звене? Вопрос непростой. Я сейчас в команду такого высокого уровня попал, что с любым партнёром будет играть очень хорошо», — цитирует Якимова пресс-служба СКА.
В минувшем сезоне 25-летний нападающий забросил девять шайб и сделал 10 результативных передач в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-7" и 14 минутах штрафного времени. Богдан проводил на льду 14 минут 39 секунд за матч.
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