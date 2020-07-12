Заварухин — о Демидове: человека не заставишь работать, если у него нет желания

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин поделился мнением о ситуации с защитником Николаем Демидовым. Российский хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента, не продлевая контракт с новосибирским клубом.

«Сначала, когда разговаривал с Демидовым, он хотел остаться в Новосибирске. Потом у него возникли какие-то вопросы и он изменил точку зрения. Несмотря на то что он ограниченно свободный агент и права принадлежат клубу, человека не заставишь работать, если у него нет желания. Это его выбор. Мне и тренерскому штабу хотелось бы, чтобы Демидов остался в команде. Хотя не сказал бы, что он такой яркий сезон провёл», — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.

Полное интервью с Заварухиным можно прочитать на «Чемпионате».