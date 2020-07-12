Заварухин — о Демидове: человека не заставишь работать, если у него нет желания

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин поделился мнением о ситуации с защитником Николаем Демидовым. Российский хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента, не продлевая контракт с новосибирским клубом.
«Сначала, когда разговаривал с Демидовым, он хотел остаться в Новосибирске. Потом у него возникли какие-то вопросы и он изменил точку зрения. Несмотря на то что он ограниченно свободный агент и права принадлежат клубу, человека не заставишь работать, если у него нет желания. Это его выбор. Мне и тренерскому штабу хотелось бы, чтобы Демидов остался в команде. Хотя не сказал бы, что он такой яркий сезон провёл», — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.
Полное интервью с Заварухиным можно прочитать на «Чемпионате».
- 12 июля 2020
-
14:56
-
14:30
-
14:06
-
13:40
-
13:07
-
12:59
-
12:24
-
11:41
-
11:25
-
10:59
-
10:26
-
10:00
-
09:32
-
09:10
-
08:49
-
02:26
-
00:44
-
00:20
- 11 июля 2020
-
22:58
-
22:18
-
21:36
-
21:02
-
20:51
-
20:14
-
19:56
-
19:31
-
19:05
-
18:52
-
18:52
-
18:09
-
17:29
-
17:04
-
17:03
-
16:48
-
16:44