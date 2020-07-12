Вайсфельд: трудно сказать, что заставляет Дацюка в 42 года идти ещё на один сезон

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о новом контракте нападающего Павла Дацюка с «Автомобилистом».

«Вряд ли Дацюк хочет непременно прыгнуть выше головы. По-моему, у него сейчас задача – сыграть на своём уровне. Раз уж Павел подписал контракт, невзирая на многочисленные травмы, видимо, он чувствует, что способен принести команде пользу.



Кто такой Дацюк, все знают. Если у Павла не будет серьёзных повреждений, он сыграет так, как от него и ожидают. Дацюк вообще человек своеобразный. Трудно сказать, что заставляет его в 42 года идти ещё на один сезон. Судя по информации «Матч ТВ», контракт у него всего на 10 миллионов. Значит, деньги играют здесь не главную роль.



Павел желает отдать своеобразный долг родному клубу? Не знаю… Если бы было так, он мог сразу из НХЛ в «Автомобилист» вернуться, а Дацюк ведь перед этим провёл три года в СКА. Наверное, несмотря на все многочисленные регалии, Павел хочет ещё просто поиграть в хоккей», – приводятся слова Вайсфельда на сайте «Матч ТВ».