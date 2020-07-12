Тришин: в этом году я уже не лимитчик, поэтому придётся в два раза больше пахать

Защитник московского «Спартака» Аким Тришин поделился мнением об изменениях в составе столичного клуба.
«Стала ли команда сильнее? Конечно. Пришли такие известные ребята! Думаю, они нам принесут очень большую пользу. Станет ли конкуренция ещё выше? Конечно, тем более в этом году я уже не лимитчик, поэтому придётся в два раза больше пахать.
На что способен «Спартак» в нынешнем сезоне? Всё зависит от всех нас: от игроков, тренеров, от всего персонала. Будем стараться достичь самых высоких целей. Получится ли начать сезон с болельщиками? Это вообще не от нас зависит. Я даже не знаю, кто решает данный вопрос. Мне кажется, нельзя исключать вариант, при котором первые пару месяцев будем без болельщиков играть», ─ приводит слова защитника официальный сайт «Спартака».
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