Тренер «Айлендерс» оценил шансы Варламова на место в основе

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о вратарской линии «островитян» в преддверии серии плей-ин с «Флоридой Пантерз».

«Варламов или Грайсс? Всё будет как обычно. Во время сборов определится, кто будет первым. Не думаю, что результат может быть неудачным. Оба хорошо играли против «Пантерз», оба провели сезон на хорошем для себя уровне. Пусть хоккей их рассудит. Они сейчас очень тщательно готовятся, так что я не очень сильно переживаю за эту линию.

Состав в целом? Посмотрим, как будут разворачиваться события. Нужен план перед сборами, который частично основывается на анализе прошлых матчей. Я считаю, что у некоторых ребят появится шанс получить место в составе. Может быть у них были травмы, или просто сезон сложился неудачно. А тут возникает возможность получить больше игрового времени. К первой игре мы подойдём с определённым анализом уже состоявшихся событий, текущего момента и пониманием, что нам нужно для победы над «Пантерз». Нам надо понять, кто из игроков будет выполнять ту или иную роль, и что нам ещё понадобится. Мы готовимся к плей-офф, и нам надо оценить наши возможности во всех линиях, разобраться, кто с кем будет играть. Но начинать надо с основ, что требует хорошего понимания истории», ─ приводит слова Тротца пресс-служба НХЛ.