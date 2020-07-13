Три игрока «Монреаля» заразились коронавирусом

По крайней мере три игрока клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» заразились коронавирусом, сообщает The Athletic.

На данный момент имена заразившихся хоккеистов не называются. НХЛ также ещё не комментировала эту информацию.

Ранее сообщалось, что защитник «Монреаля» Карл Алзнер отказался от участия в рестарте сезона НХЛ. Также под вопросом участие форварда Макса Доми, у которого диабет первого типа, поэтому он более подвержен осложнениям в случае заболевания коронавирусом.

Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».