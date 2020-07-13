НХЛ попросила фанатов записать кричалки к рестарту сезона

Национальная хоккейная лига попросила болельщиков записать кричалки в поддержку своих команд к рестарту сезона, сообщает ESPN.

По данным источника, клубы направили держателям абонементов инструкции. В них разъясняется, что нужно говорить, на каком фоне, каким должно быть качество звука и так далее.

Видимо, записи будут использоваться во время матчей, чтобы создать звуковое сопровождение. Также аудио могут использовать для создания интершума.

Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.