Рустем Камалетдинов стал главным тренером «Русских Витязей»

В тренерском штабе клуба МХЛ «Русские Витязи» произошли изменения. Главным тренером команды стал Рустем Камалетдинов, сообщает пресс-служба «Витязя».

В тренерский штаб также вошёл Дмитрий Максимов, а Максим Бец перейдёт в основную команду «Витязя».

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Витязя».

В минувшем сезоне МХЛ «Русские Витязи» заняли девятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ. Серебряными призёрами признаны СКА и «Ак Барс», которые набрали одинаковое количество очков.