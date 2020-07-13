Юрий Новиков: для меня однозначно, что минское «Динамо» пустило деньги на ветер

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о ситуации в белорусском хоккее. Специалист раскритиковал менеджмент белорусского хоккея.

«Если ты идёшь в правильном направлении, то у тебя есть шанс чего-то добиться. Пример Беларуси в хоккейном плане подчёркивает мои слова. В своё время там была очень неплохая ситуация по развитию хоккея. В местной Экстралиге платили очень неплохие финансы, и многие россияне с удовольствием уезжали в эту страну и зарабатывали там такие деньги, которых они бы не увидели в Москве. Но эту ситуацию нужно было контролировать и развивать. И тогда бы получилась целая река из игроков, которые бы подпитывали «Динамо». В Беларуси был неплохой чемпионат, но сейчас всплыли вещи, которые серьёзно повредили. Это говорит о коррупции, которая останавливает развитие. Многие игроки занимали чьи-то места.

Я однозначно за отмену пола зарплат. Какое отношение он имеет к бизнесу? Если в каком-то городе можно создать команду за меньшие деньги, то это надо только приветствовать! А лига говорит, что игрокам нужно платить столько-то денег. А если у меня их нет? Конечно, хоккей в Беларуси — сложный и затратный вид спорта. Но его там развивают. Строят катки, вкладываются в детский хоккей, находят спонсоров. Но больше всего меня удручает то, что мы потеряли контакт российского и белорусского хоккея. Мы бы посылали туда своих молодых игроков, укрепляя таким образом местный чемпионат.

Для меня однозначно, что «Динамо» пустило деньги на ветер. Лукашенко искренне болеет за свою страну и за хоккей. Но он не может быть экспертом по всем позициям. Кадры решают всё. Конечно, без денег что-то развивать сложно. Нужно знать ситуацию и суммы, которые выделяются на местный хоккей. Нужно созвать круглый стол с белорусскими и российскими специалистами, где всё это могло бы быть обсчитано», — цитирует Новикова AllHockey.