Морозов: продолжаем ориентироваться на 2 сентября как на начало нового сезона КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о подготовке к новому сезону. По словам Морозова, пока лига по-прежнему планирует начать сезон 2 сентября.
«Скажу сразу, что на первом месте для КХЛ было и остаётся здоровье всех участников чемпионата: хоккеистов, тренеров, сотрудников клуба, болельщиков. Все мы очень хотим вернуться наконец к нормальному графику, игроки – выйти на лёд, зрители – увидеть любимые команды. В России эпидемиологическая ситуация улучшается, постепенно снимаются введённые ограничения. Но КХЛ – международная лига, мы обязаны учитывать положение в других государствах, клубы которых являются участниками чемпионата КХЛ.
На данный момент мы продолжаем ориентироваться на 2 сентября как на начало регулярного чемпионата. Несмотря на сложную ситуацию, пока все клубы готовы стартовать, все прислали расписания предсезонной подготовки. Заочное заседание совета директоров пройдёт в ближайшее время. Есть объективные причины, почему всё затягивается, и последствия пандемии — одна из основных», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.
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